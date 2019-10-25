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Eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla, 4 ayda 52 bin 800 TL aldı

Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla, 4 ayda 52 bin 800 TL aldı

Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

25 Ekim 2019 Cuma 21:26
Eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla, 4 ayda 52 bin 800 TL aldı

Kentte yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip ine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla ayda bin tl aldı
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