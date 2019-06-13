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Eşini Swinger'a zorlayan 12 Yaşındaki Kızını istismar eden kişiye 27 yıl hapis cezası !

Kocaeli'de 26 yıllık eşini Swinger'a zorladığı ve 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini Swinger'a zorlayan 12 Yaşındaki Kızını istismar eden kişiye 27 yıl hapis cezası !

Kocaeli'de 26 yıllık eşini Swinger'a zorladığı ve 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:51
Eşini Swinger'a zorlayan 12 Yaşındaki Kızını istismar eden kişiye 27 yıl hapis cezası !

Kocaeli'nde 26 yıl şiddet uyguladığı karısını swinger'a (eş değiştirme) zorladığı ve kızı M.U.'ya (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Erol U. (52), 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nde yaşayan Z.U.'nun (46), 26 yıl boyunca şiddet gördüğü, swinger'a zorlandığı ve kızı M.U.'nun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eşi Erol U. hakkında açtığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Bandırma Açık Cezaevi'nde 16 Ocak'tan beri tutuklu bulunan, 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla yargılanan Erol U., Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada Erol U., mahkeme heyetince yapılan yargılama sonucu 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'ÇOCUKLAR VE KADINLAR İÇİN ADALET SAĞLANMALIDIR'

Öte yandan duruşma öncesi kadın meclisleri ve kadın dayanışma örgütleri, basın açıklaması yaptı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülin Canbaz, "Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Babası tarafından istismara uğrayan M.U. ve eşi tarafından yıllarca şiddet görmüş, cinsel saldırıya uğramış anne Z.U. için adalet istiyoruz. Çocuklar ve kadınlar için adalet sağlanmalıdır. Ceza davası çocuğun yaşadığı davayı ağırlaştırmamalıdır. Adil yargılama yapılmalıdır. Haksız indirimler evrensel haklar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. İdam ve hadım çözüm değildir. İstismarı durdurmak baştan sona bütünlüklü bir süreçtir. Tüm bu hizmetler çocuğun yüksek yararı gözetilerek ve çocuk örselenmeden planlanmalıdır. Çocuk koruma kanunu tam ve etkili uygulanmalıdır. Kadınlar yaşasın ve çocuklar gülsün, diye her yerde mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.06.2019 01:02
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eşini swinger a zorlayan yaşındaki kızını istismar eden kişiye yıl hapis cezası
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