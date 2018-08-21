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Eşine 'Hişt' Diye Seslenen Yandı!..

Yargıtay Başkanlığı, eşine kaba şekilde çağırmak veya seslenmek gibi eylemleri hem boşanma nedeni saydı hem de bu şekilde seslenerek eşine hitap edenlerin manevi tazminat ödemeye mahkum olmasına karar vererek emsal bir karara imza attı.

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Eşine 'Hişt' Diye Seslenen Yandı!..

Yargıtay Başkanlığı, eşine kaba şekilde çağırmak veya seslenmek gibi eylemleri hem boşanma nedeni saydı hem de bu şekilde seslenerek eşine hitap edenlerin manevi tazminat ödemeye mahkum olmasına karar vererek emsal bir karara imza attı.

21 Ağustos 2018 Salı 19:37
Eşine 'Hişt' Diye Seslenen Yandı!..

Yargıtay Başkanlığı, eşine kaba şekilde çağırmak veya seslenmek gibi eylemleri hem boşanma nedeni saydı hem de bu şekilde seslenerek eşine hitap edenlerin manevi tazminat ödemeye mahkum olmasına karar vererek emsal bir karara imza attı.

Karı-kocaların birbirlerini çağırırken veya birbilerine hitap ederken“Hişttt, heyyy” şeklinde seslenmeleri, ıslık çalarak çağırması gibi eylemler hem boşanma nedeni sayıldı, hem de bu şekilde hitap edenlerin tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Konya'da yaşayan H.D. eşine karşı açtığı boşanma davasında, eşinin kendisini çağırırken ismini kullanmadığını, bunun yerine “hişt, heyy” şeklinde çağırdığını ve bazen de ıslık çalarak kendisine seslendiğini belirterek boşanma davası açtı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken tazminat talebini reddetti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Başkanlığı, kadına uygun miktarda manevi tazminat verilmesi gerektiğine karar vererek davayı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği kararda şu görüşleri dile getirdi: “Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi davalı kocanın eşine kaba davrandığı, eşine ismiyle hitap etmeyip ‘hişt, hey veya ıslık çalarak’ çağırdığı anlaşılmaktadır. Kocanın gerçekleşen bu kusurları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğii taşımaktadır. Davacı kadın yararına manevi tazminat ödenmesine hükmedilmesi gerekir.”

Bu kararla birlikte eşini kaba bir şekilde çağıranlar aleyhine hem boşanma davası hem de tazminat davası açılabilecek. Aynı zamanda bu karar emsal karar olma özelliği de taşımaktadır.

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