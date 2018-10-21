Eşinden Habersiz Kredi Çeken Koca İçin Yargıtay'dan Emsal Karar Verdi!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karısından habersiz kredi çeken eş için bu gizli hareketini 'güven sarsıcı' davranış olarak nitelendirip, bu kusurlu davranışı boşanma nedeni olarak gördü. Emsal kararla birlikte, eşinden habersiz banka kredisi çeken taraf, boşanma davalarında kusurlu sayılacak.

Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinde yaşayan bir çift boşanmaya karar verdi ve mahkemeye başvuruda bulundu. Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada eşler birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundu. Tarafların ifadelerini dinleyen mahkeme, davalı kocaya yönelik; eşine hakaret edip, onu aşağıladığı yönündeki suçlamaları 'duyuma dayalı' olduğu gerekçesiyle reddetti. Davalı kocanın eşine haber vermeden bankadan kredi çekmesini 'güven sarsıcı davranış' olarak değerlendiren Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların boşanması kararına hükmetti. Davacı kadına nafaka ödenmesi gerektiğine karar veren Mahkeme, davalı kocanın mağdur kadına manevi tazminat ödemesi gerektiğine de karar verdi. Davalı koca kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı.

'EŞTEN HABERSİZ KREDİ ÇEKMEK GÜVEN SARSICI DAVRANIŞTIR'



Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkemenin boşanma nedeni olarak saydığı 'eşten habersiz kredi çekmenin güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında şuu ifadelere yer verildi.



"Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması da gerekir. Somut olayda, davalı erkeğin eşinden habersiz kredi çekmek suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece erkeğe yüklenen hakaret ve aşağılama eylemlerine yönelik tanık beyanlarının duyuma dayalı olduğu, yine mahkemece erkeğe yüklenen diğer kusurlu davranışların ise evlilik birliğinin devam etmiş olması nedeniyle affedildiği veya en azından hoş görüldüğü, bu nedenle de bu eylemlerin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kusuru ispatlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesi gerekir. Yetersiz gerekçeyle davacı kadın yararına tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir." denildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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