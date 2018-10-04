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Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu

36 yaşındaki Nazım A.’nın 27 yaşındaki eşi Hülya A. ile 25 yaşındaki sevgilisi G.U. aynı gün doğum yaptı. “4 kız doğurdun, o bana bir erkek çocuk verdi” diyen kocasından boşanmak için dava açan Hülya A., uzaklaştırma kararı da aldırdı.

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Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu

36 yaşındaki Nazım A.’nın 27 yaşındaki eşi Hülya A. ile 25 yaşındaki sevgilisi G.U. aynı gün doğum yaptı. “4 kız doğurdun, o bana bir erkek çocuk verdi” diyen kocasından boşanmak için dava açan Hülya A., uzaklaştırma kararı da aldırdı.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:17
Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu

Şanlıurfa Siverek 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Aile Mahkemesi sıfatıyla baktığı davaya sunulan dilekçeye göre, ev hanımı Hülya A. ile Acil Servis Teknisyeni olarak çalışan Nazım A. 2008 yılında evlendi. Hülya-Nazım Çiftinin 4 kızı oldu. Hülya A., son kızını dünyaya getirdiği 30 Ocak 2018 tarihinden sonra ise eşinin Şanlıurfa’daki özel bir hastanede çocuk doktoru olan uzman G.U ile ilişkisi olduğunu, bir de erkek çocukları bulunduğunu öğrendi.

DOKTOR İLE İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ
Hülya A. ile G.U’nun doğum yaptığı gün ise aynıydı. Genç kadın, gerçekleri öğrenmek için duyduklarını eşine sordu. Nazım A., “Sen 4 kız çocuğu doğurdun o bana erkek çocuk verdi” diyerek ilişkisini itiraf etti. Hülya A., boşanmak istediğini kayınvalidesi ve eşi ile paylaştığında ise fiziki şiddete maruz kaldı. 1 aylık bebeği dahil 4 kız çocuğu elinden alınarak babasının evine gönderildi. Hülya A., “Burası Siverek, ailene de sana da gösteririz” diye tehditler aldı. 5 ay sonra sadece küçük bebeği kendisine verildi. 19 Eylül 2018 tarihinde ‘zina’ iddiasıyla boşanma davası açtı.

3 KIZI GERİ VERİLDİ
Genç kadın, mahkemeden öncelikle alıkonulan 3 kızının kendisine verilmesini, eşi, kaynanası ve kayınbiraderi hakkında çocuklarının okullarına ve evlerine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. Alıkonulan 3 kız ise anneye teslim edildi. 

4 KIZI VAR OĞLU OLDU
HÜRRİYET’e konuşan 4 çocuk annesi Hülya A., eşinin kendisinin doğumuna gelmediğini, sevgilisinin doğumuna gittiğini söyledi. Nazım A. ise uzaklaştırma kararına itiraz etti, sorunlarının bulunmadığını savundu.

Kadının anlattıklarına göre kendisi ile eşinin sevgilisi aynı gün aynı hastanede doğum yaptılar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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eşi sevgilisi aynı gün doğurdu
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