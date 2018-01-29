ESHOT Genel Müdürüne Saldırı! Canbek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olay bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Canbek, evine giderken henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. yüzünden ve başından yaralandığı öğrenilen Canbek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırıyı duyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Genel Sekreter Buğra Gökçe, Çiğli devlet hastanesine kaldırılan Canbek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca İzmir İl Sağlık Müdürü ve İl Emniyet Müdürü de hastaneye gelerek ESHOT Genel Müdürünün sağlık duurmuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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