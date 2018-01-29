Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ESHOT Genel Müdürüne Saldırı! Canbek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olay bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde meydana geldi.

banner396

ESHOT Genel Müdürüne Saldırı! Canbek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olay bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde meydana geldi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 23:37
ESHOT Genel Müdürüne Saldırı! Canbek Hastaneye Kaldırıldı
banner400

ESHOT Genel Müdürüne Saldırı! Canbek Hastaneye Kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olay bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürü Canbek, evine giderken henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. yüzünden ve başından yaralandığı öğrenilen Canbek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Saldırıyı duyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Genel Sekreter Buğra Gökçe, Çiğli devlet hastanesine kaldırılan Canbek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca İzmir İl Sağlık Müdürü ve İl Emniyet Müdürü de hastaneye gelerek ESHOT Genel Müdürünün sağlık duurmuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
EshotEshot Genel MüdürüEshot Genel Müdürü Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Yaşındaki Çocuğa 'Ne Geziyorsun Burada' Dediler! Sonrası Vahşet
14 Yaşındaki Çocuğa 'Ne Geziyorsun Burada' Dediler! Sonrası Vahşet
Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Aldı! Faciadan Son Anda Kurtuldular
Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Alev Aldı! Faciadan Son Anda Kurtuldular
2018'de İş İmkanı Azalacak ve Artacak Meslek Grupları (En Çok Hangi Alanda Eleman Alınacak?)
2018'de İş İmkanı Azalacak ve Artacak Meslek Grupları (En Çok Hangi Alanda Eleman Alınacak?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim