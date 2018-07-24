Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Eşeklerin Başına Torba Geçirerek Sopayla.. O Kişi Yakalandı

Kars'ta meydana gelen ve görüntüleri sosyal medya üzerinde kısa süre içinde yayılan videoda bir kişi eşeklere şiddet uyguladı.

banner396

Eşeklerin Başına Torba Geçirerek Sopayla.. O Kişi Yakalandı

Kars'ta meydana gelen ve görüntüleri sosyal medya üzerinde kısa süre içinde yayılan videoda bir kişi eşeklere şiddet uyguladı.

24 Temmuz 2018 Salı 21:47
Eşeklerin Başına Torba Geçirerek Sopayla.. O Kişi Yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, feci bir olay meydana geldi. İki eşeğin başına bez geçirip sopayla şiddet uygulayan kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada meydana gelen olayda bir kişi, eşeklerin başını bezle bağladı. Eşeklere o şekilde sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü. 

Sosyal medya üzerinde kısa süre içinde yayılan video vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşeklere şiddet uygulayanın V.Ç. olduğunu belirledi. 

V.Ç'nin yakalanması için operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, bölgede bulunan 54 yaylada yapılan özverili ve titiz çalışmalar sonucunda, V.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası kesildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 21:42
Anahtar Kelimeler:
KarsEşekSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar Linç Etti: Parkta Herkesin Ortasında Kadına ...
Vatandaşlar Linç Etti: Parkta Herkesin Ortasında Kadına ...
Böyle Rezillik Görülmedi: Küçük Kıza Babası, Eniştesi, Amcası, Kuzeni...
Böyle Rezillik Görülmedi: Küçük Kıza Babası, Eniştesi, Amcası, Kuzeni...
Sokak Ortasında İğrenç saldırı: 68 Yaşındaki Kişi 11 Yaşındaki Kıza..
Sokak Ortasında İğrenç saldırı: 68 Yaşındaki Kişi 11 Yaşındaki Kıza..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim