Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması Kan Dondurdu!..

Kütahya'da yaşlı bir adam eşeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı ve videoya çekildi. Hayvana tecavüz eden Sapığın, kendisini kameraya çeken vatandaşın, "Niye eşeğe tecavüz ediyorsun?" sorusuna verdiği, "Karı yok, şeytana uydum' yanıtı ise 'pes' dedirtti. Utanmaz adam üstüne bir de kameraya el sallayarak pişkinlik gösterdi.



Tüyler ürperten tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kütahya'nın Altıtaş ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde yaşlı bir adam eşeğe tecavüz ederken basıldı.

Bir vatandaş elindeki cep telefonunun kamerasıyla olay sonrasını kaydetti. Kemerini bile bağlayamamış olduğu görülen sapığa sinirlenen adam, "Niye eşeğe tecavüz ediyorsun, utanmıyor musun sen?" diye sordu.

Yaşlı adam ise kendisini "Karı yok, şeytana uydum" diyerek savundu. Adamın sözleri herkesi şoke etti. Kızgın vatandaşa bir de el sallayan sapığın pişkinliği "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Zavallı eşeğin ise adamın yanından uzaklaşması görüntülere yansıdı.

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