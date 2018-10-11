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'Escobar amca' böyle yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 'Escobar amca' lakabıyla anılan H.E. kendi aracıyla yine uyuşturucu sevkiyatı yaparken Ankara yolunda yakalandı. Yürüme engelli 68 yaşındaki H.E.'nin aracında uyuşturucu bulundu.

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'Escobar amca' böyle yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 'Escobar amca' lakabıyla anılan H.E. kendi aracıyla yine uyuşturucu sevkiyatı yaparken Ankara yolunda yakalandı. Yürüme engelli 68 yaşındaki H.E.'nin aracında uyuşturucu bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:45
'Escobar amca' böyle yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 'Escobar amca' lakabıyla anılan H.E. kendi aracıyla yine uyuşturucu sevkiyatı yaparken Ankara yolunda yakalandı. Yürüme engelli 68 yaşındaki H.E.'nin aracında uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınadan alınan istihbarat doğrultusunda yapılan operasyon sonucu, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı sırada yakalandı. Uyuşturucu kaçakçılığının en büyük baronlarından olan ve tüm dünyaca tanınan Kolombiyalı Pablo Escobar'dan esinlenilerek 'Escobar amca' lakabı takılan H.E., kendi aracı ile Ankara yolunda yakalandı.

SOL BACAĞI YOK!

Daha önce de 'uyuşturucu ticareti' suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen H.E.'nin, sol bacağı olmadan kullandığı araçtan 215 gram toz esrar, 0,45 gram plaka şeklinde esrar maddesi ve evinde de yapılan aramada ise 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.10.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
escobar amca yakalandı
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