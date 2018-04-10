Esat Kabaklı Trafik Kazası Geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Kabaklı'nın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan ünlü sanatçı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolunda kırık olduğu öğrenilen Kabaklı'nın tedavisi devam ediyor.

ESAT KABAKLI KİMDİR?

Esat Kabaklı, 1954 Elâzığ doğumlu, Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini ve ardından da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirdi. Elazığ Musiki Cemiyetinde kurduğuHalk Müziği Topluluğunu uzun yıllar yönetti. 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu T.H.M. Ses Sanatçılığı Sınavını birincilikle kazanan ve Erzurum Radyosunda bir yıl görev yapan Esat Kabaklı, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvar Türk Halk Müziği İcra Heyetinde ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Ayrca TRT İstanbul Radyosunun T.H.M. emisyonlarında yer aldı.

1986 yılından itibaren TRT İstanbul Radyosunda on iki yıl süre ile görev yaptı. 1998 yılında tekrar İ.Ü. Devlet Konservatuvarına geçti. Halen bu kurumda, sanatçı öğretim görevlisi statüsünde, Türk Halk Müziği Topluluğunun Şefliğini yürütmektedir. Türk Halk Müziği genel repertuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Kabaklı, ses sanatçısı olarak yurdun pek çok yöresinde ve bu arada yurtdışında da konserler verdi. Oğul(1997), Kirve Memi (2000), Yalnız Türküler / Göç (2002) ve Siyah Beyaz Türküler / Sürgün(2005) adlı dört albümü bulunan Esat Kabaklı evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Ayrıca Esat Kabaklı “Şeyhül Muharririn” Ahmet Kabaklı'nın yeğeni ve gazeteci-yazar Servet Kabaklı’nın amcaoğludur.