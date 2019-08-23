Erzurum Horasan'da Emniyetin Önünde Kavga: Ölüler ve Yaralılar Var (Aralarında Polis de Var)

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolda yürüyen Hamza Ç. ve Baran K. kızlara laf attı. Yoldan geçen Özdemir K. de gençleri uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi.

Polisler 3 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar kısa süre sonra emniyet binasından çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ancak bu kez de olayı duyunca emniyetin önüne gelen iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Meydana gelen kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada Özdemir K. silah ile vurulurken Baran K.'nın kuzeni Erol K. ise bıçaklandı. Kavgayı ayırmak için polis memuru araya girdi. Memur Mustafa M. ile 4 kişi de kavgada yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erol K. ile Yavuz K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışanlar gözaltına alındı. İlçede, iki ailenin yaşadığı semtlerde polis güvenlik önlemleri aldı.

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