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Erzurum Horasan'da Emniyetin Önünde Kavga: Ölüler ve Yaralılar Var (Aralarında Polis de Var)

Erzurum'un Horasan ilçesinde kızlara laf atan 2 genç ile onları uyaran adam ve yakınları arasında kavga çıktı. Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan kavgada ölüler ve yaralılar olduğu ifade edildi. Yaralıların arasında bir polisin de olduğu ifade edildi.

Erzurum Horasan'da Emniyetin Önünde Kavga: Ölüler ve Yaralılar Var (Aralarında Polis de Var)

Erzurum'un Horasan ilçesinde kızlara laf atan 2 genç ile onları uyaran adam ve yakınları arasında kavga çıktı. Emniyet Müdürlüğü önünde çıkan kavgada ölüler ve yaralılar olduğu ifade edildi. Yaralıların arasında bir polisin de olduğu ifade edildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:22
Erzurum Horasan'da Emniyetin Önünde Kavga: Ölüler ve Yaralılar Var (Aralarında Polis de Var)

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolda yürüyen Hamza Ç. ve Baran K. kızlara laf attı. Yoldan geçen Özdemir K. de gençleri uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi.

Polisler 3 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar kısa süre sonra emniyet binasından çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ancak bu kez de olayı duyunca emniyetin önüne gelen iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Meydana gelen kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada Özdemir K. silah ile vurulurken Baran K.'nın kuzeni Erol K. ise bıçaklandı. Kavgayı ayırmak için polis memuru araya girdi. Memur Mustafa M. ile 4 kişi de kavgada yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erol K. ile Yavuz K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışanlar gözaltına alındı. İlçede, iki ailenin yaşadığı semtlerde polis güvenlik önlemleri aldı.

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