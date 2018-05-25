Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erzurum'da Feci Kaza: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

Son dakika haberi Erzurum'dan geldi. Erzurum'da meydana gelen olayda bir servis minibüsü devrildi.

banner396

Erzurum'da Feci Kaza: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

Son dakika haberi Erzurum'dan geldi. Erzurum'da meydana gelen olayda bir servis minibüsü devrildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 20:46
Erzurum'da Feci Kaza: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

Erzurum'dan son dakika haberi geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, bir öğrenci minibüsü devrildi. Alınan son bilgilere göre şarampole devrilen öğrenci minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı.

Valilikten, yaşanan feci olay ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Köprüköy ilçesi Yağan Kıyıkonak Mahallesi'nde bir öğrenci minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 14 öğrenci ambulans ve itfaiye ekiplerince Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yaralıları sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberErzurumErzurum Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR İl Müdürü Bugün FETÖ'den Gözaltına Alındı
İŞKUR İl Müdürü Bugün FETÖ'den Gözaltına Alındı
İzmir'in Yeni Havaalanının Adı Belli Oldu
İzmir'in Yeni Havaalanının Adı Belli Oldu
Meteoroloji'den O İller İçin Kuvvetli Yağmur Uyarısı (Haritalı Hava Durumu)
Meteoroloji'den O İller İçin Kuvvetli Yağmur Uyarısı (Haritalı Hava Durumu)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim