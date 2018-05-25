Erzurum'da Feci Kaza: Çok Sayıda Öğrenci Yaralandı

Erzurum'dan son dakika haberi geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, bir öğrenci minibüsü devrildi. Alınan son bilgilere göre şarampole devrilen öğrenci minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı.

Valilikten, yaşanan feci olay ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Köprüköy ilçesi Yağan Kıyıkonak Mahallesi'nde bir öğrenci minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 14 öğrenci ambulans ve itfaiye ekiplerince Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yaralıları sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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