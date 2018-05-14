Erzurum-Bingöl Arasında Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !

Son dakika habeir Erzurum'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Erzurum - Bingöl karayolu üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir minibüs ile otomobil çarpıştı. İki aracın carpışması sonucu meydana gelen katliam gibi trafik kazasinda 5 kişi hayatıni kaybederken 10 kişi de yaralandi.

Yaşanan korkunç kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Bölgeye kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralılara da bölgede ilk müdahaleyi yapmaya başladı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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