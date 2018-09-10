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Erol Ulucan öldürüldü

Bingöl’de geçtiğimiz yıl Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ü şehit eden terörist Yona Dersim kod adlı Erol Ulucan'ın öldürüldüğü açıklandı.

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Erol Ulucan öldürüldü

Bingöl’de geçtiğimiz yıl Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ü şehit eden terörist Yona Dersim kod adlı Erol Ulucan'ın öldürüldüğü açıklandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:07
Erol Ulucan öldürüldü

Bingöl’de geçtiğimiz yıl Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ü şehit eden terörist Yona Dersim kod adlı Erol Ulucan'ın öldürüldüğü açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde Adaklı ilçesi mülki sınırlarında düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök´ün şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayının faili olan sözde Çavreş Gücü sorumlusu 'Yona Dersim' kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildi.

Valilik tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün cenazesi memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Şehit olduğunda baba olmaya hazırlanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün 8 aylık hamile eşi Yasemin Kök, yaklaşık bir ay sonra dünyaya gelen kızına Elif adını vermişti.

Kaynaklar; Mynet

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