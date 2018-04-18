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Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket

MHP Liderinin erken seçim tartışmalarının fitilini ateşlemesi üzerine anket şirketleri harekete geçti ve seçmenin nabzını yokladı.

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Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket

MHP Liderinin erken seçim tartışmalarının fitilini ateşlemesi üzerine anket şirketleri harekete geçti ve seçmenin nabzını yokladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:46
Erken Seçim Olursa Partiler Ne Kadar Oy Alır? İşte Son 3 Anket

Erken seçim tartışmalarının başlaması ile vatandaşlar anket sonularını araştırmaya başladı.

CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Şirin Payzın'ın hazırlayıp sunduğu Ne Oluyor programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer muhalefet partilerinin verdiği tepkiler masaya yatırıldı.

Programa konuk olarak katılan Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulundu. Tüm anketleri ele alıp ortalamalara bakıldığını dile getiren Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

SONAR ŞİRKETİNİN SONUCU

SONAR Araştırma Şirketi’nin 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı, sonuçları geçen 7 Nisan’da yayınlanan anketine göre olası bir erken genel seçimde AKP’nin oy oranı karasızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, MHP ise barajın altında kalıyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP, yüzde 22.37, İYİ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor

Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AKP’nin oy oranın yüzde 40.10, CHP’nin yüzde 25.31, İYİ Parti’nin yüzde 14.22, HDP’nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

A&G SONUCU

"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

-"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSeçimAnketAk Parti Oy Oranı
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gss prim borçlusu mağduru 3 saat önce

beni 2012 öncesine borçsuz hale getireceklerse oyumu veririm başka türlü sittin sene bu iktidara iktidar yandaşlarına da oy değil sokakta görsem selam dahi vermem peşinen söylüyorum seçimden sonra da neden bize vermedin demesinler bu mağdurları siz bu hale getirdiniz oydan başka birşey bilmiyorsunuz mağdurları görmüyorsunuz gözlerinize perde inmiş sizin

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