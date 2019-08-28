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Erkekler e-alışverişte kadınları geçti

Yapılan bir araştırma, erkeklerin internetten yapılan alışverişe kadınlardan daha meraklı olduğunu ortaya koydu. Erkekler en çok giyim ürünlerini tercih etti.

Erkekler e-alışverişte kadınları geçti

Yapılan bir araştırma, erkeklerin internetten yapılan alışverişe kadınlardan daha meraklı olduğunu ortaya koydu. Erkekler en çok giyim ürünlerini tercih etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59
Erkekler e-alışverişte kadınları geçti

Alışveriş, genelde erkekler tarafından katlanılmak zorunda kalınan bir faaliyet olarak görülüyor. Ancak dijital dünyada durum değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, erkeklerin internet üzerinden alışveriş yapma oranı kadınlara göre daha fazla. İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken, kadınlarda yüzde 29,9 oldu. 

KIYAFET BAŞI ÇEKİYOR

Bu oranlar önceki dönemlerde sırasıyla yüzde 33,6 ve yüzde 25’di. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2’si giyim ve spor malzemesi, yüzde 31,7’si seyahatle ilgili satın alım yaptı. Bireylerin yüzde 27,4’ü gıda maddeleri, yüzde 26,9’u ev eşyası, yüzde 20,3’ü elektronik araçlar ve yüzde 20,2’si kitap, dergi, gazete alımı yaptı. Erkeklerde satın alınan ürün grubu sıralaması giyim, seyahat, elektronik; kadınlarda ise giyim, gıda, seyahat şeklinde oldu. 

KULLANICI ARTTI 

Araştırmaya göre, internet kullanım oranı da arttı. Geçen yıl yüzde 72,9 olan 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 75,3’e yükseldi. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 81,8, kadınlarda yüzde 68,9 olarak gerçekleşti. Ayrıca geçen yıl yüzde 83,8 olan internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı bu yıl yüzde 88,3’e ulaştı. Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı yüzde 87,9’a yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
erkekler e alışverişte kadınları
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