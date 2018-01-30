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Erkek ve Kadın Subay , Erkek Astsubay Adayı Alınacak! Dikkat Bu Durumlarda Başvurular Geçersiz Olacak!

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için sınav başvuru süreci devam ediyor. Subay , Astsubay alımı ile ilgili her şey, 2018 subay-astsubay adayı öğrenci alımı. MSÜ başvuru süreci.

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Erkek ve Kadın Subay , Erkek Astsubay Adayı Alınacak! Dikkat Bu Durumlarda Başvurular Geçersiz Olacak!

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için sınav başvuru süreci devam ediyor. Subay , Astsubay alımı ile ilgili her şey, 2018 subay-astsubay adayı öğrenci alımı. MSÜ başvuru süreci.

30 Ocak 2018 Salı 20:21
Erkek ve Kadın Subay , Erkek Astsubay Adayı Alınacak! Dikkat Bu Durumlarda Başvurular Geçersiz Olacak!
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Erkek ve Kadın Subay , Erkek Astsubay Adayı Alınacak! Dikkat Bu Durumlarda Başvurular Geçersiz Olacak!

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için sınav başvuru süreci devam ediyor. MSÜ'den yapılan bilgilendirmede subay ve astsubay alımı için gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan adayların 2018-TYT ve 2018 AYT'de belirtilen puanları alması şart.

Konuyla ilgili daha önce ÖSYM'den de yapılan duyuruda başvuru sürecinin ais.osym.gov.tr üzerinden 15 Şubat 2018 tarihine kadar süreceği, MSÜ sınavının 18 Mart 2018 tarihinde yapılacağı tercihlerin de 24 ile 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Tercih sonuçları 11 Haziran'da açıklanacak.  Subay ve

Astsubay öğrenci adaylarının ÖSYM tarafından yapılan  : "Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir. Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır."  uyarısını dikkate almaları gerektiği vurgulandı. Öğrenci adayları için 2'inci seçim aşama süreci 26 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemleri Ağustos ayı sonuna kadar gerçekleşecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.01.2018 20:52
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