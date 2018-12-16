Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erkan Petekkaya, Ahmet Hakan'a Ana-Avrat Küfür Etti

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında daha önce içki yasaklansın diyerek ilginç bir çıkış yapan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın kendisini sarhoşken arayıp ana avrat küfür ettiğini iddia etti.

Erkan Petekkaya, Ahmet Hakan'a Ana-Avrat Küfür Etti

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında daha önce içki yasaklansın diyerek ilginç bir çıkış yapan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın kendisini sarhoşken arayıp ana avrat küfür ettiğini iddia etti.

16 Aralık 2018 Pazar 13:45
Erkan Petekkaya, Ahmet Hakan'a Ana-Avrat Küfür Etti

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında daha önce içki yasaklansın diyerek ilginç bir çıkış yapan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın kendisini sarhoşken arayıp ana avrat küfür ettiğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle;

Gökçek: Bunun neresi tecavüzü teşvik etmek

ERKAN PETEKKAYA’NIN ALKOL SORUNU FALAN YOK

“İÇKİ yasaklansın” dediği için yumuşacık, incecik, efendice eleştirmiştim Erkan Petekkaya’yı...

Geçen akşam... Saatler daha erken ha! 20.00 falan bile değil.

Telefon açtı bana Erkan Petekkaya... Fakat nasıl sarhoş! Anlatamam. Zilzurna resmen!

Önce “Ahmet Abi... Ahmet Abi...” falan diye başladı eveleyip gevelemeye...

Sarhoş idare etmekten hiç anlamam, yine de elimden geleni yapmaya çalıştım nezaketle. Fakat bu ahlaksız adam, bir süre sonra ana avrat küfür edip yüzüme telefonu kapatıverdi.

Hem insan gibi içmeyi bilmeyen hem de “içki yasaklansın” diyerek hükümete şirinlik yapan bu Erkan Petekkaya’ya sadece şunu söylemek isterim...

Senin alkol sorunun yok Erkan Petekkaya, senin karakter sorunun var!

Kaynaklar; Hürriyet Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
erkan petekkaya ahmet hakan a ana avrat küfür etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisle teröristler arasında çatışma! 1 şehit
Polisle teröristler arasında çatışma! 1 şehit
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim