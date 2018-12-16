Erkan Petekkaya, Ahmet Hakan'a Ana-Avrat Küfür Etti

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında daha önce içki yasaklansın diyerek ilginç bir çıkış yapan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın kendisini sarhoşken arayıp ana avrat küfür ettiğini iddia etti.

Ahmet Hakan'ın yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle;

ERKAN PETEKKAYA’NIN ALKOL SORUNU FALAN YOK



“İÇKİ yasaklansın” dediği için yumuşacık, incecik, efendice eleştirmiştim Erkan Petekkaya’yı...

Geçen akşam... Saatler daha erken ha! 20.00 falan bile değil.

Telefon açtı bana Erkan Petekkaya... Fakat nasıl sarhoş! Anlatamam. Zilzurna resmen!

Önce “Ahmet Abi... Ahmet Abi...” falan diye başladı eveleyip gevelemeye...

Sarhoş idare etmekten hiç anlamam, yine de elimden geleni yapmaya çalıştım nezaketle. Fakat bu ahlaksız adam, bir süre sonra ana avrat küfür edip yüzüme telefonu kapatıverdi.

Hem insan gibi içmeyi bilmeyen hem de “içki yasaklansın” diyerek hükümete şirinlik yapan bu Erkan Petekkaya’ya sadece şunu söylemek isterim...

Senin alkol sorunun yok Erkan Petekkaya, senin karakter sorunun var!