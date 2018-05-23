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Eren Erdem'e O Sözlerinden Dolayı Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Eren Erdem'e O Sözlerinden Dolayı Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:58
Eren Erdem'e O Sözlerinden Dolayı Soruşturma Açıldı

Son dakika haberi: Eren Erdem hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP Milletvekili adaylığı listesine alınmayan ve geçtiğimiz gün Almanya'ya gidecekken yurt dışına çıkış izni verilmeyen CHP'li Eren Erdem hakkında, bazı açıklamaları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erdem'in önceki gün bir televizyon programa telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda, soruşturma başlattığı öğrenildi.

EREN ERDEM'İN O AÇIKLAMALARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN-VİDEO İZLE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı.

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Son Güncelleme: 23.05.2018 18:05
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ChpHaberEren ErdemSon Dakika
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