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Eren Bülbül'ün annesi konuştu: Allah razı olsun vuranlardan

TRABZON 'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü. Haberi alan Eren Bülbül'ün annesi Allah razı olsun vuranlardan dedi.

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Eren Bülbül'ün annesi konuştu: Allah razı olsun vuranlardan

TRABZON 'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldü. Haberi alan Eren Bülbül'ün annesi Allah razı olsun vuranlardan dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:55
Eren Bülbül'ün annesi konuştu: Allah razı olsun vuranlardan

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun şehit edilmesinden sorumlu teröristlerin Gümüşhane kırsalında etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" dedi.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'ın devletten ve milletten razı olmasını dileyerek, "Keşke bunların sonu gelse, ben ağladım başka analar ağlamasa. Ben Eren'imi kaybettim, başka analar Erenlerini kaybetmese. Bu, çok büyük bir acı, bu acı bitmez." ifadelerini kullandı.

EREN'İMİN ACISI BİTMEZ: Evlat acısının büyüklüğüne işaret eden Bülbül, "Benim Eren'imin acısı bitmez, o kadar büyük bir acı olmaz. Eren'in acısı bana babasının acısını unutturdu. Ne yapayım, yaşamak zorundasın, bu hayatı yürütmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan. Bir nebze de olsa yüreğime su serpiliyor ama Eren'in tarafından da baktığım zaman, onu geri getirecek bir şey yok" diye konuştu. Anne Bülbül, oğlunun şehadetinden sonra kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 15.07.2018 23:12
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zeynep açıkgöz 9 dakika önce

Ereni unutmayız unutturmayız son terörist yok olana dek yola devam Allahın izniyle

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