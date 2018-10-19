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Erdoğan'dan Sert Talimat: Bu Yasa Hala Neyi Bekliyor, Çabuk Çıkartın!

Son dönemlerde medyaya yansıyan hayvanlara işkence ve eziyet haberlerine isyan ederek, '' insanlıktan nasibini almamış bu vicdansızların en ağır cezayı alması hazrlanacak yasa neyi neyi bekliyor, çabuk çıkartın. En ağır şekilde cezalandırılsın bu vicdansızlar. Hayvanlara işkence eden, eziyet eden, o dilsiz canlıları katledip öldürenlere verilecek cezaları arttırın'' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Sert Talimat: Bu Yasa Hala Neyi Bekliyor, Çabuk Çıkartın!

Son dönemlerde medyaya yansıyan hayvanlara işkence ve eziyet haberlerine isyan ederek, '' insanlıktan nasibini almamış bu vicdansızların en ağır cezayı alması hazrlanacak yasa neyi neyi bekliyor, çabuk çıkartın. En ağır şekilde cezalandırılsın bu vicdansızlar. Hayvanlara işkence eden, eziyet eden, o dilsiz canlıları katledip öldürenlere verilecek cezaları arttırın'' ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:05
Erdoğan'dan Sert Talimat: Bu Yasa Hala Neyi Bekliyor, Çabuk Çıkartın!

Son dönemlerde medyaya yansıyan  hayvanlara işkence ve eziyet haberlerine isyan ederek, '' insanlıktan nasibini almamış bu vicdansızların en ağır cezayı alması hazrlanacak yasa neyi neyi bekliyor, çabuk çıkartın. En ağır şekilde cezalandırılsın bu vicdansızlar. Hayvanlara işkence eden, eziyet eden, o dilsiz canlıları katledip öldürenlere verilecek cezaları arttırın'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi alırken, konu Hayvan Hakları Yasası’na geldi. Erdoğan, “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Çabuk, bir an önce çıkartın” dedi. Erdoğan, hayvanlara işkence yapanlarla ilgili haberleri ve kamuoyunun tepkilerini dile getirerek, “İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

HAYVAN BARINAKLARI MEZARLIK GİBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal düzenleme yapılana kadar AK Partili belediyelerin uyarılmasını ve bu konuya özen göstermelerini istedi. Erdoğan, “Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda” dedi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bazı belediyelerde hayvan barınağı olmadığını, olanların bazılarının ise çok kötü durumda olduğunu anlattı. Özhaseki, “Bazıları hayvan barınakları mezarlık gibi, oralarda hayvan yaşamaz” ifadelerini kullandı.

CEZALARIN ARTTIRILMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerine, “Öyle iş olmaz. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı” ifadelerini kullanarak hayvan hakları yasalarını düzenlemenin bir an önce düzenlenmesini, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaların da arttırılmasını istedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 19.10.2018 12:03
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