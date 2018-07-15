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Erdoğan'dan İdam Çıkışı!..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasında "idam" sloganlarına karşılık "Bunların hepsi müzakere masasında" dedi.

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Erdoğan'dan İdam Çıkışı!..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasında "idam" sloganlarına karşılık "Bunların hepsi müzakere masasında" dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:50
Erdoğan'dan İdam Çıkışı!..

Hain darbe girişiminin önemli mekanlarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.

Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz.

Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.

Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.

Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.

Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz.

"İdam müzakere masasında, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız.

Kaynak: Ajanslar

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 23:12
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan idam çıkışı
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