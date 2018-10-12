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Erdoğan’dan “bürokrasinin azaltılması” genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu hizmetlerine ilişkin cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Erdoğan’dan “bürokrasinin azaltılması” genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu hizmetlerine ilişkin cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

12 Ekim 2018 Cuma 15:05
Erdoğan’dan “bürokrasinin azaltılması” genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu hizmetlerine ilişkin cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek.”

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