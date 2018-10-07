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Erdoğan'dan Af Açıklaması : Talimat Verdim

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin meclise taşıdığı genel af tasarısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel af ile ilgili olarak 'Af meselesinde öncelikli ölçümüz vicdandır. Adalet Bakanımıza gerekeni söyledik, çalışmalarınızı yapın diyerek talimat verdim. Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Af Açıklaması : Talimat Verdim

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin meclise taşıdığı genel af tasarısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel af ile ilgili olarak 'Af meselesinde öncelikli ölçümüz vicdandır. Adalet Bakanımıza gerekeni söyledik, çalışmalarınızı yapın diyerek talimat verdim. Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz' ifadelerini kullandı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:15
Erdoğan'dan Af Açıklaması : Talimat Verdim

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin meclise taşıdığı genel af tasarısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel af ile ilgili olarak 'Af meselesinde öncelikli ölçümüz vicdandır. Adalet Bakanımıza gerekeni söyledik, çalışmalarınızı yapın diyerek talimat verdim. Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz' ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'genel af' açıklaması;

"Af meselesinden, çocuk istismarına kadar bizim öncelikli ölçümüz mahşer-i vicdandır. Kesimlerin, şahısların çıkarı için hiçbir iş bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarıp biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düşünemeyiz.

Geçmişte bunları gördük. Rahşan Affında gördük, öncekilerde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli. Bu ölçüye göre talimatımızı verdik. Çalışmalarınızı yapın, yapılacak mı, af olarak değerlendirmeyi kendimize zul addederiz.

Cezaevleri dolmuş, cezaevleri boşaltmak için af çıkarılmaz. Anlık ayaküstü düzenlemelerle olmaz."

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Son Güncelleme: 07.10.2018 16:49
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan af açıklaması talimat verdim
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