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Erdoğan 'Sulama Birlikleri Kaldırılıyor'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresinde partililerle buluştu. Erdoğan, burada hızlı tren projesinin ihale sürecinin başladığını kısa süre içerisinde Çorum, Samsun, Ankara YHT projesi için adımların atılacağını müjdeledi.

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Erdoğan 'Sulama Birlikleri Kaldırılıyor'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresinde partililerle buluştu. Erdoğan, burada hızlı tren projesinin ihale sürecinin başladığını kısa süre içerisinde Çorum, Samsun, Ankara YHT projesi için adımların atılacağını müjdeledi.

28 Ocak 2018 Pazar 13:28
Erdoğan 'Sulama Birlikleri Kaldırılıyor'
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Erdoğan 'Sulama Birlikleri Kaldırılacak, Çok Ağır Bedeller Ödendi'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresinde partililerle buluştu. Erdoğan, burada hızlı tren projesinin ihale sürecinin başladığını kısa süre içerisinde Çorum, Samsun, Ankara YHT projesi için adımların atılacağını müjdeledi.

Erdoğan, "16 adet sulama projesiyle, 46 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yalnız bir şeyi söylemek istiyorum. Sulama birliklerini kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor, bu işi belediyeler vasıtasıyla çözmeye gideceğiz. Sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı, çok ciddi bedeller ödettiler. Çorum Sanayi şehri olmanın yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da öncü bir vilayetimizdir. Çorum'u ve Sungurluyu önceki yıllarda doğalgaz ile buluşturmuştuk. İskilip, alaca ve osmancık ilçelerine de doğalgaz sağladık. Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar ilçelerimize 2019 yılında doğalgazı getiriyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 28.01.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanSulama Birlikleri
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