Erdoğan Seçim Çalışmaları İçin Seçmenlerden Para Yardımı İstedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçmenlerden seçim çalışmaları için yardım istemesi sonrası bir hamle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

AK Parti'den yapılan son dakika açıklamasında 'Sen de destek ol' kampanyası kapsamında seçmenlerin partiye seçim çalışmaları için yardım etmesi istendi.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.

SEN DE DESTEK OL

AK Parti'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika paylaşımlarında, "Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına Destek" başlığıyla yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceği hakkında bilgi verildi.

"#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi.

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