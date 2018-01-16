Erdoğan Müjdelemişti! KİT'lere de Kadro Geliyor

KİT Taşeron Kadro için Çalışma Yapılıyor

Yüzbinlerce taşeron işçinin kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi statüsünde istihdamına yönelik süreç başlarken, düzenlemeden faydalanamayan KİT'lerde çalışan taşeronların da alınması için bakanlıkların maliyet ve teknik çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, kamuoyu ve sendikaların yoğun talepleriyle karşılaşan AK Partili milletvekilleri durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmişti. Vekiller 'Taşeron sorunun kökten çözülmediğini' KİT'lerin mağdur olduğunu, seçim bölgelerinde sıkıntılar yaşadıklarını söylemişti.

Bunun üzerine Erdoğan'ın da "KİT'lerde taşeronu kaldıralım o zaman. Kendi statülerinde devam etsinler" dediği öğrenilmişti. Tokat'ta KİT Personeline kadro ile ilgili konuşan Erdoğan, "Biz sözü bir kere söyleriz. KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil. Ne gibi olacak? KİT'ler şu anda hangi anlayışla, hangi sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. BİT'lerdekiler de aynen, yani biz aradan komisyoncuları ne yaptık, kaldırdık. Olay bu." demişti. Maliye Bakanlığı, KİT taşeron çalışanlarının kadroya geçişiyle ilgili maliyet çalışmalarını devam ettirirken, Çalışma Bakanlığı'nın da teknik çalışmaları yaptığı öğrenildi. KİT'lerde yaklaşık 50 bin taşeron işçisi bulunuyor. 69 ayrı kurumda çalışıyorlar ve bir çoğu güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışıyor.

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