Erdoğan İlk Defa Yapacağız Dedi ve Projeyi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar !

Konya Kılıçarslan Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez yapıyoruz deyip bir projenin haberini katılımcılarla paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Sevgili Konyalı kardeşlerim inşallah 24 Haziran'dan sonra yepyeni bir başlangıç yapacağız. 16 yıl önce AK Parti ile güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle ülkemize sahip çıkarak yeni bir başlangıç yaptık. Şimdi yeni yönetim sistemimizle yeni bir başlangıç yapacağız inşallah.

Konya'nın içme suyu problemini önemli ölçüde çözeceğiz. İçme suyu tesisi 650 trilyona mal oldu. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Türkiye'mize birçok yatırım yaptık. 16 yıldır yatırım yaptık. Sayın İnce, sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Hamdolsun paramız var. Konya'da son 16 yılda 47 Katrilyon yatırım yaptık. Son 16 yılda Konya'ya 47 katrilyon yatırım yaptık. Gör Bay Kemal ve İnce gör. Seçim beyannamesini parti genel başkanı okuyor. Sen aday olsaydın o zaman. Ne diyor, "Gel bakalım Muharrem gel diyor". Bunların durumu rezalet.

11 bin 614 kişilik yurtlar açarak Konya'da yurt kapasitemizi 30 bin 520'ye çıkardık. Konya'da eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. Konya 100 dönümlük bir millet bahçesine kavuşacak.

İLK DEFA..

Bisiklet yarışları için ilk kez Konya'da bir veledrom yapacağız. En kısa sürede hizmete girecek inşallah. Yatırımlara devam edeceğiz ey Konyalı kardeşlerim. Bay Kemal sen anlar mısın Şehir Hastanesi'nden? İnce, sen anlar mısın? Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl Konya'da açıyoruz inşallah. Bunlar şehir hastanesi ne bilmez.

Ne diyor Bay Kemal'in adayı biz bu işlerle uğraşmayız. Eee o zaman niye aday oluyorsun? Kazanamayacaklarını da biliyorlar.

Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar.

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