Erdoğan: "FETÖ ile Mücadelede Zorlanıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında FETÖ ile mücadeleye değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EGM içindeki FETÖ'cülere dikkatleri çekerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarınınn olduğunu unutmuş değiliz. Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz."

AFRİN'DE SON DURUM

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" dedi.

HAKETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farklı olmayacak diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır." dedi.

YIKMAK İÇİN KULLANDIKLARI PARA İLE..

Suriye'yi yıkmak isteyen bombaların parasıyla bu ülkenin inşaası mümkündür diyerek açıklamasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri petrol için, maden için, sırf çıkarları için, yardım kavramının da içini boşaltabilir. Biz bunu yapmayacağız. Bir kısmı küresel düzeyde operasyon yürütme kabiliyetindeki kuruluşlarımızla mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ROMAN BULUŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde romanlarla buluşmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'da da Roman kardeşlerimiz vardır. İç içe büyüdük, aynı camilerde saf tuttuk. Biz insanları hiçbir zaman kökenlerine, dillerine, renklerine göre tasvip edenlerden olmadık. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Fransa, AB'nin de tam aksine, Romanları derdest etti. AB üyesisin. AB bunun hesabını sordu mu, hayır. Biz rabbimizin yarattığı herkese kalbimiz açtık ve açmaya da devam edeceğiz." dedi.

ASLA TAVİZ VEREMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kongreler konusunda asla taviz veremeyiz, rehavet hiç mi hiç olmamalı. İstanbul'da iki önemli ulusal kongreye katıldım. Yüzü aşkın ülkeden gelen misafirlerle bir arada dolduk. Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı hatırlattık. CHP'den biri çıkıyor, 'Türkiye'ye gelmeyin.' diyor. Tam aksine onlar 'gelmeyin' dedikçe küresel girişimciler dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelerek yatırım adımı atıyorlar. Tüm yatırımcı ve girişimcileri ülkemize davet ettik."

Referandumun yıldönümüne değinen Erdoğan, "Dün 16 Nisan halk oylamasının yıldönümüydü. Burada 16 Nisan referandumuna katılan, bilhassa da evet diyen milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Krizlerin en önemli sorunlarından olan yönetim sistemi 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Aslında Türkiye'nin ccuntalar, darbelerle devam etmesine imkan kalmadı. 15 Temmuz'da görülmüştür. Milletimiz 15 Temmuz'da bizzat sokağa inerek ülkesini korurken biz siyasetçilere önemli mesaj vermiştir. Milletimizin gönüllerindeki ittifakı MHP ve diğer partilerle siyaset sahasında hayata geçirerek önemli bir adım attık. AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos'a sadık kaldık. Sözde anamuhalefet daveti kabul etmeyerek, son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilerek hemen aleyhte konuşmaya başladı, çünkü akşam başka sabah başka. Bu süreç MHP ile AK Parti'yi Cumhurun ittifakına taşıdı. Cumhur ittifakı ile yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci 2019 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine inşallah taşıyoruz." dedi.

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