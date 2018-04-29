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Erdoğan'dan Son Dakika Seçim Anketi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim anketi hakkında son dakika açıklaması geldi. Erdoğan açıklamasında Cumhur ittifakının anketlerde açık ara önde olduğunu söyledi.

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Erdoğan'dan Son Dakika Seçim Anketi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim anketi hakkında son dakika açıklaması geldi. Erdoğan açıklamasında Cumhur ittifakının anketlerde açık ara önde olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:08
Erdoğan'dan Son Dakika Seçim Anketi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

Yurt dışı ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Abdullah Gül ile seçim anketine değindi. Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Soru: Seçim süreci açıklandığından beri Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili tartışmalar vardı. Dün kendisi bir açıklama yaptı. Mutabakat uzlaşısı olmadığı için adaylığının ortadan kalktığını söyledi.

Yani ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız.

Soru: Anket konusunda kamuoyuna bir açıklamanız var mıdır?

Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamd olsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde.

KPSSCAFE'NİN SEÇİM ANKETİ

Erken seçim açıklamasının ardından KPSSCAFE olarak başlattığımız anketimizde son durum şu şekilde (ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.04.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
Cumhur IttifakıHaberSeçim AnketiSon Dakika
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