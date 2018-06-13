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Erdoğan: 100 Bin Gence Asgari Ücret Vereceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kıraathanesi projesiyle ilgili konuştu.

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Erdoğan: 100 Bin Gence Asgari Ücret Vereceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kıraathanesi projesiyle ilgili konuştu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:58
Erdoğan: 100 Bin Gence Asgari Ücret Vereceğiz

Erdoğan: Çocuklarımızı Kurtarmak için Kıraathane Açacağız!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kıraathanesi projesiyle ilgili konuştu.

Kıraathane'nin kumarhane olmadığını, Arapça kökenli bir kelime olduğunu söyleyen Erdoğan, Kıraat'ın okuma anlamına geldiğini Kıraathanenin okuma evi olduğunu söyledi. Açılacak kıraathanelerde gençlere ücretsiz kek verileceğini , çayında tamamiyle ücretsiz olacağını söyleyen Erdoğan, gençlerin elden gittiğini onları kurtarmak için millet kıraathaneleri yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için millet kıraathaneleri yapacağız" şeklinde konuştu. 100 bin gence eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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