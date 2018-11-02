erciyes üniversitesi nde kongre merkezi binasının çatısı çöktü

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de Talas Bulvarı'nda bulunan kongre merkezi inşaatının çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. İşçiler yaşanan çökme sonrasında 112 ve 155 ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.