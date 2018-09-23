Eniştenin 13 Yaşındaki Kıza İstismarını Öğretmen Ortaya Çıkardı

Burdur'da, eşinin yeğeni olan 13 yaşındaki kız çocuğu S.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 27 yaşındaki M.G. tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, “Bucak ilçesinde görevli bir okulda, rehber öğretmenin, 13 yaşındaki S.Y. isimli öğrencisinin teyzesinin eşi olan 27 yaşındaki M.G. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığından şüphe edince olayı karakola bildirdi. Emniyet güçlerinin işlemleri başlatması üzerine üzerine Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde M.G. isimli şahıs, 21.09.2018 tarihinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Rehber öğretmen çocuğun diğer çocuklardan farklı davranışlar sergilemesi üzerine olayın nedenini öğrenmeyi başardı. Rehber öğretmenin dikkati sayesinde büyük ölçüde çöçzülen olay için savcılık dışında hiç bir taraf açıklama yapmadı.

Kaynaklar; DHA

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