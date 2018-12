“Engellilerin istihdam sorunu çözülmelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli bireylerin eğitimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığına üç ayrı soru önergesi yöneltti.

Ömer Fethi Gürer, önergelerinde, “Engellilere yönelik eğitimin her kademesinde her engelli grubunun durumuna ve ihtiyacına yönelik uygun alt yapı ve teknolojik olanaklara sahip okul vardır mıdır? İllere göre dağılımı nedir, bu okullarda mesleki eğitimde sağlanmakta mıdır? Ağır gelişen, tam gelişmeyen veya zihnen engelli çocukların özel yöntemlerle eğitimlerden yararlanması için okul ve öğrenci sayısı kaçtır? İllere göre dağılımı nedir ya da bu bağlamda özel projeler düşünülmekte midir? Ülkemizde görme engelli sayısı kaçtır? Kaç görme engellilerin gidebildiği okul vardır? Son on yılda açılan ya da kapanan okul var mıdır? Halen görme engelli eğitimi alan öğrenci sayısı kaçtır? Eğitim veren öğretmen sayısı kaçtır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

Soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ile eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulan eğitim ortamlarında özel eğitim programları uygulayan özel eğitim okulları açılarak bu öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlandığını açıkladı.

Haziran ayında başlayacak bir projeden bahseden Bakan Ziya Selçuk, şu açıklamayı yaptı: “Bütünleştirme Eğitimi İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi; Bakanlığımızca uygulamaya konulacak ve Avrupa Birliği'nce finanse edilecek proje ile özel eğitim ihtiyacı olan dezavantajlı bireyler için esnek, bireysel ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş, yenilikçi eğitim ortamları oluşturularak eğitimin kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitiminde görev alan profesyonellerin mesleki becerilerini arttırmak, eğitim materyallerini çeşitlendirmek, eğitim ortamlarını farklılaştırmak, aileleri bilinçlendirmek ve toplum farkındalığını arttırmak üzere çalışmalar yürütülecektir. Proje süresi 36 ay olup tahmini başlangıç tarihi Haziran 2019'dur.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına, benzer konuyla ilgili olarak yönelttiği bir başka soru önergesinde ise engelli bireylerin okul öncesi eğitimleri ve eğitim çağında kaynaştırma eğitimlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gürer, “Engelli Bireylerin erken çocukluk ve okul öncesi eğitim hizmetlerine erişebilen sayısı kaçtır, erişemeyen sayısı kaçtır? Bu çocukların kaynaştırma uygulaması sağlanan kurum sayısı kaçtır? Bu okullarda en az bir özel eğitim öğretmeni verilmekte midir? Ülke genelinde özel eğitim eğitimi almış öğretmen sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Bakan Ziya Selçuk, ailelerin eğitim hizmetlerine erişiminin bireysel başvurularla yapıldığını belirterek, “Rehberlik Araştırma Merkezlerince eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirilmesi yapılmaktadır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ifadelere yer verdi: “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini öncelikle kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması yoluyla sürdürmeleri esastır. Ancak bu bireyler bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim okullarında da eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulaması yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı okullarda görevli öğretmenler dışında ayrıca bir özel eğitim öğretmeni verilmemektedir. Söz konusu öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak için öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri okullarda destek eğitim odası açılmaktadır. Destek eğitim odasında öğrencilerin bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni ve diğer alan öğretmenleri görev almaktadır.”

Gürer: “Engellilerin istihdam sorunu çözülmelidir”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli bireylerin istihdam sorununu, toplumsal yaşamda karşılaştıkları problemleri Meclis gündemine getirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda söz olan Gürer, engelli sporcuların belediyelerde doğrudan kadroya alınması ve kamuda engelli istihdam kotasının yüzde 4’e çıkarılması talebiyle verdiği kanun tekliflerinin bir an önce Meclis’e gelmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada engelli bireylerin sorunlarının her geçen gün arttığını, engellerin en önemli sorunlarından birinin de istihdam olduğunu belirtti.

Sporcu olduklarını belgeleyen engellilerin il özel idareleri ve belediyelerde doğrudan kadroya alınması yönünde Kanun Teklifi verdiğini anımsatan Gürer, bu teklifin halen komisyonda görüşülüp Meclis’e getirilmediğini hatırlattı.

Kırsal yörelerde, 50'den fazla işçi çalıştıran iş yerleri az olduğu için bu yörelerde yaşayan engellilerin kota sisteminden faydalanamadıklarına dikkat çeken Gürer, “Bu dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması için engelli kotalarının kamuda yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkarılması için de verdiğim kanun teklifi hâlâ komisyonlara gelmedi” dedi.



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şunları söyledi: “Engellilere yönelik özel eğitim ve örgün eğitim veren okullar ve öğretmen sayısı son derece yetersizdir. Bakıma muhtaç engellilere yönelik sosyal bakım hizmetleri ve mesleki rehabilitasyon merkezleri de yetersizdir. Engellilere yönelik haftalık rehabilitasyon süreleri artırılmalı, topluma entegrasyonlarının desteği sağlanmalıdır. Görme engelliler için yapılacak yollarda mutlaka onların yürüyüşünü engellemeyecek düzenlemeler sağlanmalıdır” dedi.

