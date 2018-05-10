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Engelliler Okulunda Feci Olay: Kuduruk Durmuyor Diyerek..

Son dakika haberi Mamak'tan geldi. Mamak'ta bulunan bir engelli öğrenci okulunda yaşananlar WhatsApp grubundaki konuşmalardan ortaya çıktı.

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Engelliler Okulunda Feci Olay: Kuduruk Durmuyor Diyerek..

Son dakika haberi Mamak'tan geldi. Mamak'ta bulunan bir engelli öğrenci okulunda yaşananlar WhatsApp grubundaki konuşmalardan ortaya çıktı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:44
Engelliler Okulunda Feci Olay: Kuduruk Durmuyor Diyerek..

Tüyler ürperten haberin adresi Ankara Mamak oldu.

Ankara Mamak'ta bulunan ve engelli çocuklara yönelik eğitim vermekte olan Mamak Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda yaşanan rezalet, müdür yardımcısının şikayeti sonucu ortaya çıktı. Okulda ücretli olarak öğretmenlik yapmakta olan Handan Y., Gül Özlem A. ve Şükran E. isimli öğretmenlerin WhatsApp grubunda uyguladıkları şiddeti konu alan yazışmaları ortaya çıktı.

KUDURUK DURMUYOR

Edinilen son dakika bilgilerine göre, öğretmenler yazışmalarda "Nasıl dövmek bu", "Kuduruk durmuyor", "Gerçi ben az dövdüm bugün", "Handan'la Şükran'dan bana sıra gelmedi", "Anasını dövmek lazım bence" gibi ifadeler kullandığı görülüyor ve bu ifadeler gayet doğal espri dilinde yapılmış. Aynı WhatsApp grubunda bulunan bir öğretmenin olayı bildirmesi üzerine harekete geçen okulun müdür yardımcısı Elif Akçaer, iddiaları okul idaresine bildirdi ve olay Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi.

OYUN HAMURU İLE UYGUNSUZ ŞEKİLLER YAPIP...

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın kaleme aldığı haberine göre Akçaer, şiddetin yanı sıra öğretmenlerin, oyun hamurundan yaptıkları uygunsuz şekilleri öğrencilere gösterdiği iddiasını da ortaya çıktı. 3 öğretmenin yazışmaları ile 'uygunsuz şekiller'in fotoğrafları da müdürlüğe iletildi. Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen ücretli öğretmenlerden ikisi görevine devam ederken, Gül Özlem A.'nın ise bir süre önce istifa ettiği öğrenildi.

MÜDÜR DURUMDAN HABERDAR

Okul Müdürü Filiz Yaman, yaşanan korkunç olay ile ilgili yaptığı açıklamasında durumdan haberdar olduğunu belirterek "Anladığım kadarıyla yazışmayı yapan arkadaşlar, bir şekilde birbirleriyle küserek ayrılmışlar. Cep telefonundaki yazışmalarından komplo olduğu, okulda böyle bir olayın yaşanmadığı kanısı bende oluştu. Velilere bilgi verdim, soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise tüm girişimlerimize rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.

ÖĞRENCİNİN İKİ BACAĞI BİRDEN KIRILDI

1 ay önce de aynı okulda okuyan konuşma engelli Z.E.'nin 2 ayağının kırılması üzerine baba Mustafa E.'nin okul idaresi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Evde kızına baktığını belirten baba Mustafa E., şunları söyledi: "Kızımı sağ salim okula getirdim, sonra hastanede buldum. Konuşma özürlü çocuğum kendisinin beden eğitimi öğretmeni Şükran E. tarafından itilerek düşürüldüğünü ve 2 ayağının diz kısmından kırıldığını ifade etti. Polis, kamera görüntüleri üzerine öğretmeni gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. Olayın peşini bırakmayacağım." Öğretmen Şükran E.'nin soruşturma tamamlanana kadar haftada 2 gün karakoluna imza atması şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberTacizTecavüzMamak
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Cevriye Varol 1 saat önce

Allah kahretsin sizleri diyecek bir şey bulamıyorum

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Saadet 47 dakika önce

Boyleleri de ogretmen olmasin yazik çocuklara. Maden meslegini yapamayacaksın niye kalkip ogrwtmen olup cocuklara zarar veriyorsunuz lanet olsun sizlers

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Kk 36 dakika önce

Yetkililer nu evlatları mıza yapılan çirkin utanç verici olayların hesabını en ağır şekilde vereceğine inanıyorum. Bu tip insanlar yerine işin ehli eğitimini almış vijdan sahibi gençler İn ise alınması gerekir.

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