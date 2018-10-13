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Engelli Kıza Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık Yakalandı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde engelli küçük bir kızı sokak ortasında taciz ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

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Engelli Kıza Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık Yakalandı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde engelli küçük bir kızı sokak ortasında taciz ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:46
Engelli Kıza Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık Yakalandı

Şanlıurfa’da geçtiğimiz günlerde engelli küçük bir kızı sokak ortasında taciz ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

İnsanlıktan utansıran olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokakta yürüyen 12 yaşındaki engelli olduğu ileri sürülen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen bir şahsın cinsel tacizine uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şahsın duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz etmesi yer alırken, küçük kızın ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

SAPIK ADAM GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kayıtları inceleyen ekipler, şahsın 47 yaşındaki E.K olduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Ahlak ve Güven Timleri, şüphelinin Mance Mahallesi'nde kaldığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan küçük kızın da şahsı teşhis etmesi üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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