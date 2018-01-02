Enerji Bakanlığı'na Personel Alınacak (Sınav Konuları, Başvuru Koşulları ve Tarihleri)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sonuçlarına göre personel alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin tüm detaylar Bakanlık ve DPB tarafından yayımlanan bir başvuru kılavuzuyla paylaşıldı. Buna göre söz konusu sınav için başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS'ye girmiş olması, 75 ve üzerinde puan almış olması, 35 yaşını doldurmamış olması, aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 22 OCAK'TA BAŞLIYOR

Başvurular 22 Ocak'ta başlayacak 2 Şubat 2018 tarihine kadar Bakanlığın resmi sitesi üzerinden temin edilecek başvuru formu ve talep edilen belgelerle (Bknz. personel alım duyurusu) a ETKB Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Giriş sınavı Ankara2da 19 ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav konuları ve başvuru şartlarının tamamına aşağıdaki başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilirsiniz.

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