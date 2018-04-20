En Son Seçim Anketi Sonucu Açıklandı-Oy Oranlarında Flaş Değişim

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketini kamuoyuna açıkladı.

Erken seçim kararının alınmasının ardından anket şirketleri harekete geçti ve kamuoyunun nabzını tutmaya başladı. Art arda yapılan seçim anketleri ile partilerin oy oranları açıklanırken Cumhurbaşkanlığı yarışında hangi partilerin önde olduğu belirtildi.

MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bizim ölçümlerimiz, yaklaşık olarak geçen yılki referandumdaki oy oranlarına yakın sonuçlar veriyor. AKP-MHP ittifakı, şu anda yüzde 50+1'in altında, yüzde 48'ler düzeyinde. AKP, yüzde 41.5 düzeyinde. MHP ise yüzde 7'lerde görünüyor. İkisinin oy toplamı yüzde 50+1'i şu anda bulmuyor. Ancak bu anketi, erken seçim kararı alınmadan önce yaptığımız dikkate alınmalı. Erken seçim kararı ve takvimin bu kadar acil ve çok hızlandırılmış olması, oy dengelerini de etkileyebilir.

İYİ PARTİ VE MHP'DE ARTIŞ VAR

Bizim bir önceki anketimize göre MHP'de 2 puanlık artış var. Daha önceki ankette yüzde 5'lerde ölçmüştük, şimdi yüzde 7'lerde görünüyor. Bu yüzde 2'lik artışı, ittifak yaptığı AKP'den aldığını gözlemliyoruz. Çünkü AKP oylarında da yüzde 2'lik düşüş ölçtük. İyi Parti'yi de daha önce yüzde 5'lerde ölçmüştük. Son yaptığımız ankette yükselişte. Yüzde 7'ler düzeyinde gözledik. Saadet Partisi'nde kamuoyunda bu partinin ilgi odağı olmasına paralel bir oy artışı görülüyor. Saadet'in oyu yüzde 3.5'lerde seyrediyor. CHP, yüzde 23- 25, HDP de yüzde 8-9 bandında.

REFERANDUMDAKİ GİBİ KAMPANYA OLMAZSA..

Erdoğan'ın hedefi ilk tur: Erdoğan'ın kişisel olarak özel bir oyu olduğu zaten kabul ediliyor ve tüm anketlerde de görülüyor. Erdoğan, erken seçim kararı alırken de işi 2. tura bırakmak istemeyecektir. Ama bizdeki sonuçlara göre Erdoğan'ın ilk turda sonuca gidip gitmeyeceğini muhalefetin hareket tarzı belirleyecek. Burada lokomotif parti CHP. Ama henüz CHP'nin adayı belirsiz. Muhalefet, referandumdaki gibi iyi bir organizasyonla kampanya yürütemezse Erdoğan ilk turda sonuç alır.

ABDULLAH GÜL'E DESTEK

Muhalefet seçimi ikinci tura bırakacak bir organizasyon yürütemezse, ittifaklar konusunu sorunsuz halledemezse bu Erdoğan'ın elini rahatlatacaktır. Çünkü Erdoğan, SP'nin tabanından da oy almayı hedefleyecek bir seçim süreci yürütecektir. Saadet, Abdullah Gül'le görüşeceğini açıkladı. Gül'ün anketlerde belli bir desteği görülüyor. Ancak seçim sürecinin bu kadar kısaltılması, onun adaylığıyla ilgili çalışmaları da zora sokacaktır.

ANAR

ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, daha önce yaptığı açıklamada AK Parti ile MHP ittifakının erken seçim kararı alacağını söylenişti. Nitekim bu da oldu. Uslu yaptıkları son seçim anketi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şok ya da hızlandırılmış erken seçimin temel nedeni, kötüye gidişi ve erozyonu engellemek. İktidar bloku, tüm hazırlıklarını yaptı, muhalefeti ev ödevini yapamadan yakaladı. Muhalefetin bu kadar dar takvim içinde hazırlıklarını tamamlayıp seçmenin karşısına en iyi şekilde çıkması kolay görünmüyor. Çünkü muhalefetin seçmenin karşısında yeni bir cazibe alanı yaratması gerekir. Geçen yılki referandumdaki yüzde 48.5'in üzerine çıkıp yüzde 50+1'i geçmesi için buna ihtiyaç var. Ama kendi içinde hazırlıksız bir muhalefetle bunun olması çok kolay değil. Yine de karar sandıkta çıkacak. Ve bir seçim kampanyasında da oy oranları değiştirilebilir. Seçmen ikna edilebilir. Muhalefet, kampanyada birkaç puanlık değişiklik yaratamazsa, Erdoğan'ın az farkla da olsa kazanacağını düşünüyorum."

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