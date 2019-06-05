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En Çok Hangi İlimiz Su Tüketiyor?

TÜİK tarafından paylaşılan kentlerin su, atıksu ve atık konusundaki durum değerlendirmesinde; Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 217 litre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı deşarj edilen günlük atıksu miktarı ise 183 litre olarak açıklandı.

En Çok Hangi İlimiz Su Tüketiyor?

TÜİK tarafından paylaşılan kentlerin su, atıksu ve atık konusundaki durum değerlendirmesinde; Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 217 litre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı deşarj edilen günlük atıksu miktarı ise 183 litre olarak açıklandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:42
En Çok Hangi İlimiz Su Tüketiyor?

TÜİK tarafından paylaşılan kentlerin su, atıksu ve atık konusundaki durum değerlendirmesinde; Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 217 litre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı deşarj edilen günlük atıksu miktarı ise 183 litre olarak açıklandı.


Türkiye`de kişi başına en çok su tüketen ilk 5 il; Sakarya, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Erzurum olurken, kişi başına en az su tüketen, tasarruflu ilk 5 il ise; Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa olarak belirlendi.


Kişi başına en çok atıksu çıkan ilk 5 il ise; Trabzon, Antalya, Muğla, Aydın ve İstanbul oldu. Kişi başına en az atıksu çıkan ilk 5 il de; Mardin, Diyarbakır, Tekirdağ, Erzurum ve Bursa olarak açıklandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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