En Çok Hangi İlimiz Su Tüketiyor?

TÜİK tarafından paylaşılan kentlerin su, atıksu ve atık konusundaki durum değerlendirmesinde; Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 217 litre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı deşarj edilen günlük atıksu miktarı ise 183 litre olarak açıklandı.



Türkiye`de kişi başına en çok su tüketen ilk 5 il; Sakarya, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Erzurum olurken, kişi başına en az su tüketen, tasarruflu ilk 5 il ise; Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa olarak belirlendi.



Kişi başına en çok atıksu çıkan ilk 5 il ise; Trabzon, Antalya, Muğla, Aydın ve İstanbul oldu. Kişi başına en az atıksu çıkan ilk 5 il de; Mardin, Diyarbakır, Tekirdağ, Erzurum ve Bursa olarak açıklandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)