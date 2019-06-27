EN ÇOK HABER TAKİP EDEN ÜLKELER BELLİ OLDU

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, haber okumaya yönelik yapılan araştırma istatistiklerini inceledi. Ajans Press’inHaber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avusturalya Kanberra Üniversitesinin ortak hazırladığı raporun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye dünyanın en çok haber takip eden 3. ülkesi oldu. Böylelikle Türkiye yüzde 78’lik bir orana sahip olurken, listenin başına yüzde 85 ile İsveç’in yerleştiği görüldü. İlk 5’te yer alan diğer ülkeler ise yüzde 79 ile Polonya, yüzde 77 ile Güney Kore, yüzde 70 ile İtalya olarak kaydedildi. Türkiye’de her gün en az 1 kere haberleri kontrol eden kesimin yüzde 42’sinin online olduğu anlaşılırken, yüzde 58’inin çevrimdışı kaynaklardan haberleri takip ettiği, yüzde 14’lük bir kesimin ise haber kaynağı olarak sosyal medyayı tercih ettiği analiz edildi.

MEDYADA EN ÇOK BU BAŞLIKLAR KONUŞULDU

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber başlıkları da belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede 2019 yılının yarısında en çok konuştuğumuz haber başlıkları derlendi. 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimi, S-400 ve F35 başlıklarının yanı sıra Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilim ve ABD ile İran arasında yaşanan kriz 2019 medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA