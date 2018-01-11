Emniyete En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak (Garson, Büro İşçisi, Bulaşıkçı, Temizlik Görevlisi)

Manisa Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Büro Amirliği'nin kadrolu işçi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Manisa İŞKUR il Müdürlüğünce yayımlanan ilanda Garson, Temizlik Görevlisi, Büro İşçisi, Bulaşıkçı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı alımlar için başvuruların ülke genelinde kabul edileceği belirtildi.

İŞKUR resmi sitesinden de yayımlanan ilanda bulaşıkçı pozisyonu için 2, Aşçı yardımcısı pozisyonu için 3, Temizlik Görevlisi pozisyonu için 5, Garson pozisyonu için 9, Büro İşçisi pozisyonu için 1 kontenjan ayrıldı belirtildi. Başvuru işlemleri ve detaylı bilgi İSKUR resmi sitesinden (www.iskur.gov.tr) ya da İŞKUR il ilçe şubelerinden öğrenilebilir.

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