Emniyet ve Jandarma'dan Tüm Türkiye'de Dev Operasyon: Son Sürat 3

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak olarak Tüm Türkiye'de dev bir operasyon başlattı. Operasyon dün akşam saatlerinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatıldı.

EGM ve JGK'nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye genelinde 28 binden fazla polis ve jandarma personeli tarafından çalıntı motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 3" isimli operasyon başlatıldı.

Türkiye'deki tüm ana caddeleri, bulvarları ve ara tali yolları gzöetleyerek kontrol yapan polis ve askerler çalıntı motorsiklet ve aranan kişileri yakalamayı hedefliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığ'ının koordinesinde çalıntı, ruhsatsız veya plakasız motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de ve eş zamanlı olarak başlatılan uygulamaya, 4 bin 858 noktada 7 bin 835 ekipte 28 bin 265 polis ve jandarma personeli katıldı.

Uygulama sonucunda, 56 bin 852 motosiklet kontrol edilerek bunlardan ruhsatsız ve plakasız olduğu belirlenen 3 bin 249'u trafikten men edildi. Çalıntı ve aranan 295 motosiklet bulundu. Aranan 415 kişi ise yakalandı. Çalışmalar kapsamında 5 bin 783 motosiklet için 5 milyon 224 bin 632 lira, 410 kişiye de 362 bin 709 lira idari para cezaları uygulandı ve 149 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamada, tabanca, 16 mermi, 4 av tüfeği ve 44 gram esrar ele geçirildi.

Kaynaklar;

Anadolu Ajansı

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