Emniyet Müdürü Yanlış Part Ettiği Kendi Aracına Trafik Cezası Kesti

İlçe Emniyet Müdürü kendi aracına ceza kesti.

Hatay'ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, makam aracını hatalı park ettiğini fark edince kendi aracına 108 liralık czai işlem uyguladı.

Samandağ ilçesinde meydana gelen olayda, Dr. Alaeddin Cilli Caddesi'nde bir bankanın önüne 31 SC 642 plakalı makam aracını park eden İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, aracından ayrıldı. Caddedeki işlerini bitirdikten sonra makam aracına dönen ve otomobiline binen Emniyet Müdürü Ateş, aracını hatalı şekilde park ettiğini fark etti. Trafik ekibini bölgeye çağıran Ateş, hatalı park nedeniyle kendieine ceza kesilmesini istedi. Müdür Ateş'in makam aracına trafik polisi tarafından 108 lira para cezası kesildi.

Kesilen cezayı hemen bankaya giderek ödeyen Ateş şu açıklamayı yaptı: "Aracımıza hatalı parktan dolayı ceza kesildi ve ödedik bile. Vatandaşımıza hatalı park için ceza kesiliyor ise kendimize de ceza kesebiliyoruz."

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