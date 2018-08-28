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Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

Düzce'nin şehir merkezinde bir aracın şüpheli hareketlerinden şüphelenen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, aracı derhal durdurdu. Uyuşturucu madde kullandığı anlaşılan sürücü ile arka koltukta yarı baygın haldeki kişi hastaneye polisler tarafından hastaneye götürüldü.

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Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

Düzce'nin şehir merkezinde bir aracın şüpheli hareketlerinden şüphelenen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, aracı derhal durdurdu. Uyuşturucu madde kullandığı anlaşılan sürücü ile arka koltukta yarı baygın haldeki kişi hastaneye polisler tarafından hastaneye götürüldü.

28 Ağustos 2018 Salı 12:55
Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu

Düzce'nin şehir merkezinde bir aracın şüpheli hareketlerinden şüphelenen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, aracı derhal durdurdu. Uyuşturucu madde kullandığı anlaşılan sürücü ile arka koltukta yarı baygın haldeki kişi hastaneye polisler tarafından hastaneye götürüldü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, 81 EB 723 plakalı otomobilin şüpheli hareketler sergiyeleyerek olağan dışı hareketlerle seyir ettiğini fark etti. Bekir Daşdan, aracı takip ederek Saguç Köprüsü üzerinde durdurdu. 

Bekir Daşdan, trafik şubesine bağlı ekiğleri çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken, üzerinden kimlik bulunmayan, ayrıca adını da hatırlamayan sürücüyü ekip otosuna bindirdi. Sürücünün alkol kontrolü yapıldı. Ancak sürücünün alkol testinde alkole rastlanmadı. Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yarı baygın haldeki kişi ise polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü de uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için hastaneye götürüldü.

Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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