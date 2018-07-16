Emniyet Genel Müdürlüğünden Önemli Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

EGM resmi sayfasından yapılan açıklamada, ülke genelinde bazı yollarda yapılan yol denetimleri vesilesi ile kaza sayısının aza indiğine yer verildi.

EGM'den yapılan resmi açıklama şu şekilde;



Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’nde temel amaç olarak 2021 yılında 2011 yılına göre trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin %50 oranında azaltılması hedeflenmiş ve bu hedef kapsamında Bakanlığımızca çok sayıda proje hayata geçirilmiştir.

Hızdan kaynaklanan kazaların azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında otoyollarda ortalama hız denetimine ilişkin bir protokol imzalanmış ve bu protokol kapsamında toplam uzunlukları 2155 kilometre olan;

• Anadolu Otoyolu (Ankara-İstanbul),

• Avrupa Otoyolu (İstanbul-Edirne),

• Aydın Otoyolu (İzmir-Aydın),

• Çeşme Otoyolu (İzmir-Çeşme),

• Mersin Otoyolu (Niğde-Mersin),

• Şanlıurfa Otoyolu (Adana-Gaziantep-Şanlıurfa)

otoyollarında, 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren; “Ortalama Hız Tespiti” uygulamaya geçirilmiştir.

Otoyollarda uygulanan ortalama hız denetiminin bir yıllık sonuçları incelendiğinde, kazaların oluşumunda önemli etken olan süratin ortalama hız sistemlerinin kullanılmasıyla birlikte düşüş gösterdiği, vatandaşlarımızın yasal hız limitlerine dikkat etmeye başladığı tespit edilmiştir.

Yasal hız limitlerine uygun araç kullanımının artmasıyla birlikte, uygulamanın başladığı 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elde edilen bir yıllık veriler, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; otoyolları kullanan araç sayısında % 25 (63.461.146 artan araç sayısı) oranında artış olmasına rağmen kazalarda % 7, can kaybında ise % 6 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın; otoyollarda trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için yapılan “ortalama hız denetimleri etkinliği” sonucu hızlarını düşürme konusunda duyarlılık gösterdiği, ilerleyen zamanlarda ise hızların düşmesiyle birlikte ihlallerin de düşeceği, emniyet kemeri kullanımının sürekli davranışa dönüşmesiyle birlikte can kayıplarının azalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.

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