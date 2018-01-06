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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı (2017 12. Dönem) Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 12. dönem kapsamında hizmetli istihdam edeceği daha önce Bakanlık tarafından açıklanmıştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı (2017 12. Dönem) Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 12. dönem kapsamında hizmetli istihdam edeceği daha önce Bakanlık tarafından açıklanmıştı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:53
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı (2017 12. Dönem) Başvuru Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı (2017 12. Dönem) Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 12. dönem kapsamında hizmetli istihdam edeceği daha önce Bakanlık tarafından açıklanmıştı.

Söz konusu alımlar için başvuru süreci pazartesi günü başlıyor. Hizmetli alımlarının gerçekleştirileceği iller ve başvuru şartları bu haberimizde...  

Emniyet Genel Müdürlüğü Açıktan Kadrolu Personel Alımı (Hizmetli) yapacak.  Alımlar Bayburt POMEM, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Van illerinde gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olması, 2016 KPSS'ye girmiş olması, ilgili sınavdan en az 70 puan almış olması (Puan türü P94) gerekiyor. Başvurular 8 ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Alım yapacak Müdürlüklerin personel dairelerine şahsen yapılacak. Başvuru ile ilgili Genel Hususlar ve Kontenjan bilgisine aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.01.2018 14:59
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