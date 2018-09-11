Emniyet Genel Müdürlüğü Duyurdu : Tam 5 Ton!..

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 2 ton eroin, 2 ton esrar ve 1 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bu yılın 8 ayında 132 bin kişi gözaltına alındı, 14 bin kişi ise tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada narkotik ekiplerince son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 ton eroin, 2 ton esrar, 1 ton da kokain ele geçirildiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA