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''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !

Emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. 2020 bütçesine bu konuda ödenek konulmadı. Böylece yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.

''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !

Emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. 2020 bütçesine bu konuda ödenek konulmadı. Böylece yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.

20 Ekim 2019 Pazar 09:30
''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !

2020 bütçesine Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konulmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Vedat Bilgin, EYT’lilerin sorunlarının çözümü için çalışma yaptı ancak bu çalışma da sonuçsuz kaldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Prof. Bilgin başkanlığındaki toplantılarda, EYT'liler için alternatifli öneriler ve maliyetler hesaplandı. Ancak Hazine Maliye Bakanlığı, bütçeye aşırı yük getireceği gerekçesiyle, EYT'liler konusunda adım atılmasının şimdilik mümkün olmadığı kararını verdi.

2020 bütçesine bu konuda ödenek konulmazken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama bu bütçenin içinde EYT'liler yine yok. Enflasyona ezilen memur, işçi, traktörüne haciz gelen çiftçi, yurt bulamayan öğrenciler, işsiz gençlerimiz için de bir önlem yok. Trilyonluk bütçede halka düşen vergi ve zam” dedi.

"Çözüm üretildi ancak bakanlık reddetti"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da, “Çözüm üretildi ancak bakanlık reddetti. Hani emeklilikte yaşa takılanlar sorunu ortadan kalkacaktı?” diye sordu. Ayhan Barut, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ekonomik ve siyasi krizle boğuşan ve emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen yüz binlerce yurttaşımız var. Kangrene dönüşen bu sorunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Vedat Bilgin'i görevlendirdi ve sorunun çözümü için bir çalışma yapıldığını duyurdu.

Dört gözle bu çalışmayı beklerken Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda olumlu yanıt vermedi. Verdikleri sözleri unutuyorlar. Hani emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenleme yapılıyordu? Hani EYT sorunu ortadan kalkacaktı? Biz milyonlarca mağdur yurttaşımız için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

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