Emekli emniyet müdürünün sır ölümü!

Bursa'da yaşayan emekli 1. sınıf emniyet müdürü yaşadığı evinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Bursa'nın Kükürtlü Mahallesi 1. Çığ Sokak’taki apartman dairesinde tek başına yaşamını sürdüren emekli 1. sınıf emniyet müdürü 55 yaşındaki Metin Özkan’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Özkan’ı evde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Özkan’ın birkaç gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Özkan’ın cenazesi, evdeki incelemelerden sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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