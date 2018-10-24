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Emekli Binbaşı PKK'lı Çıktı!

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.

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Emekli Binbaşı PKK'lı Çıktı!

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 21:20
Emekli Binbaşı PKK'lı Çıktı!

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Hatay-İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda emekli olduktan sonra ticarete atılan, kartvizitinde iş adamı yazan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden binbaşı rütbesi ile emekli olan Zeki K. gözaltına alındı.

Zeki K.’nin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt propogandasına ait dökumanlar, materyaller, çok sayıda bilgisayar ve harici diske de el konuldu.

HDP eski Parti Meclis üyesi olduğu da belirlenen Zeki K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilecek.

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Gokhan 23 dakika önce

Binbasi pkk li cikiyor biz ülkemize faydalı olmak icin deli gibi memur olmaya çalışıyoruz ama mülakatlarda eleniyoruz...

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Tolga 20 dakika önce

Kahpe evladi kimlerin kanına girdi Allah bilir alçak şerefsiz

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Kasım 16 dakika önce

Bizi bizden başka kimse yıkamaz lanet olsun icimizdeki hainlerle

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Hasan 11 dakika önce

Bu ülkede hain bitmez askerini,güvenliğini teslim ettigin adam hain pkk li cikiyor

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Genç Atsızlar 7 dakika önce

soysuz köpek

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