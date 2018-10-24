Emekli Binbaşı PKK'lı Çıktı!

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Hatay-İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda emekli olduktan sonra ticarete atılan, kartvizitinde iş adamı yazan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden binbaşı rütbesi ile emekli olan Zeki K. gözaltına alındı.

Zeki K.’nin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt propogandasına ait dökumanlar, materyaller, çok sayıda bilgisayar ve harici diske de el konuldu.

HDP eski Parti Meclis üyesi olduğu da belirlenen Zeki K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilecek.

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